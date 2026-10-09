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Лиза Арзамасова показала «тысячный кадр» с сыном и дочкой на курорте

Лиза Арзамасова показала «тысячный кадр» с сыном и дочкой на курорте

Лиза Арзамасова воссоединилась с детьми на курорте и показала совместный кадр, ради которого, по её собственному признанию, пришлось помучиться.

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