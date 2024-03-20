РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ПРАВИЛЬНО ПШЕКИ , СИДИТЕ  и  НЕ ДЕРГАЙТЕСЬ ...!!!В МИД Польши заяв...
  • Leon Dan
    Говорильня. Он мастер по этому дельцу. Но суть не в этом, а в том, что "воз" останется на своем месте, как делает уже...ЖКХ, миграция, об...
  • Гарий Щерба
    Это что , вы в  ОТПАДЕ  будете в Италии что ,,ОРДА,, мать вашу  ВОСКРЕСЛА   и уже  ГРОЗИТ РОССИИ  ПОЙТИ  ВОЙНОЙ , есл...В СМИ Италии зане...

Каслинкам, заставившим соперницу рыть руками могилу, вынесли приговор

Каслинкам, заставившим соперницу рыть руками могилу, вынесли приговор

Жительницам Каслей вынесли приговор за похищение человека. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал двух жительниц Каслей, 23 и 18 лет, виновными в похищении 54-летней соперницы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору