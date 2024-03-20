Каслинкам, заставившим соперницу рыть руками могилу, вынесли приговор

Жительницам Каслей вынесли приговор за похищение человека. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал двух жительниц Каслей, 23 и 18 лет, виновными в похищении 54-летней соперницы.