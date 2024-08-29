Шоу-бизнес: Не смогла простить предательство Домогарову и Стебунову, а детей родила старому знакомому: С кем нашла счастье актриса Марина Александрова

Кого только не играла Марина Александрова в кино! На экране она всегда разная – с легкостью перевоплощается в девчонку из соседнего двора или элегантную звезду сцены, безжалостную интриганку или наивную простушку… Да что там – зрителям приходилось видеть Марину в роли императрицы Российской империи, и она была очень убедительна в этом образе.