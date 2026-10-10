Доставка куда угодно! Запущена новая версия полноприводного Садко 9

Подразделение ПСТ («Производство спецтехники») Горьковского автозавода освоило серийное производство изотермических фургонов на шасси повышенной проходимости Садко 9.
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