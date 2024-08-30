Врип главы Кургана Науменко раскрыл имена новых почетных граждан города. Видео

В преддверии 345-летия Кургана врип главы города Антон Науменко на торжественной церемонии во Дворце детского (юношеского) творчества вручил звания Почетных граждан города протоиерею Михаилу Кучерову и исполнительному директору ЗАО «Курганстальмост» Сергею Парышеву.
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