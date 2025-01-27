В США вновь столкнулись с волной загадочных дронов

Новые случаи появления загадочных дронов отметили на северо-востоке США после снятия временных ограничений на полеты Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), 27 января сообщил телеканал NBC News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии