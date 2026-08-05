НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лилия Хәзбиева: Укытучыга үзен дөньяга күрсәтү читен булса да, шәхси бренд мөһим

Лилия Хәзбиева: Укытучыга үзен дөньяга күрсәтү читен булса да, шәхси бренд мөһим

Россия төбәкләреннән блогер укытучылар Казанга форумга җыелды. Чарада Казанның 107 нче гимназиясе директоры урынбасары Лилия Хәзбиева да катнашты һәм укытучылар арасында шәхси брендны булдыру турындагы фикерләре белән уртаклашты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии