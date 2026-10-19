В Янино в Ленинградской области после аварии на подстанциях включили свет. Однако он проработал недолго — возникла перегрузка сети, которую в настоящее время устраняют специалисты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Петербуржец забра...
- Ч Продолжительность...
- Продолжительность...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым