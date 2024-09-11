Судьбоносный указ подписан: пенсионеры теперь могут не платить за отопление и водоснабжение Ольга ВайленкоС 1 сентября 2024 года в России вступают в силу важные изменения в сфере коммунального обслуживания, направленные на поддержку пенсионеров.
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