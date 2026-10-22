В Брестской области подвели промежуточные итоги программы развития Припятского Полесья: из 183 запланированных на 2025–2030 годы мероприятий уже выполнено 42, включая запуск биофармацевтического производства в Ганцевичах и выпуск гофротары в Пинском районе.