В Брестской области подвели промежуточные итоги программы развития Припятского Полесья: из 183 запланированных на 2025–2030 годы мероприятий уже выполнено 42, включая запуск биофармацевтического производства в Ганцевичах и выпуск гофротары в Пинском районе.
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