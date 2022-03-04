Симферопольские полицейские задержали 34-летнего мужчину, который при виде правоохранителей выкинул на землю свёрток с наркотиками.
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