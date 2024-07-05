Медицина 2.0

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Анекдот: что такое старость - болит всё, кроме зубов.😀Врач Арзамасцев: ...
  • ММ
    Диклофенак вызывает инфаркт.Врач предупредила...
  • Маша Петрова
    👍Российская технол...

Врач Каневская: жирная пища в жару вызывает усталость, а холодная – нагрев

Врач Каневская: жирная пища в жару вызывает усталость, а холодная – нагрев

Врач-терапевт Светлана Каневская рассказала, как правильно охлаждаться в жару. Врач Каневская заявила в интервью, что в жару лучше отказаться от употребления жирной пищи, ведь при её усвоении организм производит энергию и вместе с этим тепло.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх