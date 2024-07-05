Врач Каневская: жирная пища в жару вызывает усталость, а холодная – нагрев

Врач-терапевт Светлана Каневская рассказала, как правильно охлаждаться в жару. Врач Каневская заявила в интервью, что в жару лучше отказаться от употребления жирной пищи, ведь при её усвоении организм производит энергию и вместе с этим тепло.
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