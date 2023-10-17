США предрекли катастрофу в случае войны с Россией и Китаем

Старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер заявил, что Соединенные Штаты могут столкнутся с катастрофической ситуацией, когда им придется вести войну на два фронта с Россией и КНР.
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