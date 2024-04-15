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Экономист Иванкина: банки снизят ставки по ипотеке до понижения ключевой ставки

Экономист Иванкина: банки снизят ставки по ипотеке до понижения ключевой ставки

Банки могут снизить ставки по ипотеке до понижения ключевой ставки ЦБ. Такой прогноз "Газете.Ru" дала доктор экономических наук, научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий ИОМ Президентской Академии Елена Иванкина.

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