Как сделать, чтобы ситуации, когда зарвавшееся быдло наезжает на учителей, не повторялись?

Вчера сначала посмотрела, как некий не имеющий национальности (сперва говорили, что он мигрант, потом - что цыган) гражданин из Челябинска, обматеривший и доведший не то до инфаркта, не до до инсульта учительницу с тридцатилетним стажем, посмевшую сделать замечание его сыну, принёс на камеру "на отцепитесь" дежурные извинения.