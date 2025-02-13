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Сидите тут и ничего не знаете: новая программа от Правительства РФ

Сидите тут и ничего не знаете: новая программа от Правительства РФ

А вот так — в прямом смысле.А между тем мимо вашего внимания «пролетело» одно очень важное, я бы даже не побоялся сказать эпохальное событие.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Уж не знаю - радоваться или застыть в недоумении... Как говориться - &quot;здесь вам не тут&quot;. У на всё может повернуться...  хрен знает как.
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9 час.
Лидия Курзаева
Что-то оптимизма нет и сомнения берут. 🤔
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4 час.
Виктор Волков
Лед тронулся, госпожа Набиулина. Была как собака на сене, и сама не ам и людям не дам. Или, как снежная королева, все и всех заморозила и подчинялась только МВФ, а не правительству России. Есть бог, слава богу, дошли мольбы миллионов Россиян до бога.
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3 час.
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