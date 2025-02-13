Сидите тут и ничего не знаете: новая программа от Правительства РФ

Уж не знаю - радоваться или застыть в недоумении... Как говориться - "здесь вам не тут". У на всё может повернуться... хрен знает как.

Виктор Волков

Лед тронулся, госпожа Набиулина. Была как собака на сене, и сама не ам и людям не дам. Или, как снежная королева, все и всех заморозила и подчинялась только МВФ, а не правительству России. Есть бог, слава богу, дошли мольбы миллионов Россиян до бога.