Британская актриса Херли шокировала фанов архивными снимками (фото)

Фотографиям — уже больше 35 лет. Британская модель и актриса Элизабет Херли выложила в свой Instagram (компания Meta в России признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена) архивный снимок 1989 года.
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