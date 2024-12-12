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Немецкий политик Нимайер увидел тайный смысл в словах Меркель о газе из РФ

Немецкий политик Нимайер увидел тайный смысл в словах Меркель о газе из РФ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Экс-канцлер Германии и бывший глава Христианско-демократической партии Ангела Меркель своими словами о выгоде поставок российского газа прошлых лет могла проверить готовность общества к возобновлению поставок из России при будущем правительстве во главе с ХДС, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

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