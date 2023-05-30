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Следственный комитет расследует обрушение трибун на стадионе в Ростове-на-Дону

Следственный комитет расследует обрушение трибун на стадионе в Ростове-на-Дону

Следственный комитет расследует трагедию с обрушением трибун на стадионе в Ростове-на-Дону, в результате которого погибла женщина и пострадали десятки людей, включая детей.

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