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Царьград

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4-летние малыши сбежали из детского сада в Петербурге. Подробности

4-летние малыши сбежали из детского сада в Петербурге. Подробности

4-летние дети в одиночку гуляли по Петербургу. Как малыши смогли выйти из детского сада?В Санкт-Петербурге произошёл неожиданный и тревожный инцидент: двое четырёхлетних детей тайком покинули территорию детского сада и отправились… в магазин.

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