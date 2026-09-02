4-летние малыши сбежали из детского сада в Петербурге. Подробности

4-летние дети в одиночку гуляли по Петербургу. Как малыши смогли выйти из детского сада?В Санкт-Петербурге произошёл неожиданный и тревожный инцидент: двое четырёхлетних детей тайком покинули территорию детского сада и отправились… в магазин.