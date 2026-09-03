Бывший нападающий «Анжи» и «Барселоны» Самюэль Это'О поддержал главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на фоне критики со стороны европейских функционеров.
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