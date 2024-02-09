Блюда для Дракона. Что приготовить на Китайский Новый год

В 2024 году Восточный Новый год, год Дракона, наступает 10 февраля. Этот праздник широко отмечают во многих странах Азии, хотя мы по привычке называем его Китайским Новым годом, но празднуют начало года по лунному календарю также в Корее, во Вьетнаме, в Японии.