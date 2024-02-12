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Позитив для оптимистов

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Владимир Путин взорвал 11 смысловых бомб в кремлёвском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое началось и закончилось Украиной

Владимир Путин взорвал 11 смысловых бомб в кремлёвском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое началось и закончилось Украиной

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ОДИННАДЦАТЬ БОМБ ПУТИНА В ИНТЕРВЬЮ ТАКЕРУ КАРЛСОНУ: С КЕМ БУДЕМ ДЕЛИТЬ УКРАИНУ Владимир Путин взорвал 11 смысловых бомб в кремлёвском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое началось и закончилось Украиной – историей и религией.

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Комментарии
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Л
Ливень
карлсон хотел накрутить себе на вентилятор просмотры, а как следствие рейтинга и денег... вот и всё что он хотел
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11 час.

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