Discord оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 миллиона рублей за два эпизода, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).