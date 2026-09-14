В 43 регионах выявили 111 "черных оружейников"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией в ходе мероприятий в 43 регионах страны выявлено 111 "черных оружейников", пресечена деятельность 37 подпольных мастерских, изъято почти 300 единиц оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым