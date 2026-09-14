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ТАСС

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В 43 регионах выявили 111 "черных оружейников"

В 43 регионах выявили 111 "черных оружейников"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией в ходе мероприятий в 43 регионах страны выявлено 111 "черных оружейников", пресечена деятельность 37 подпольных мастерских, изъято почти 300 единиц оружия.

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