Немкин объяснил создание черного списка блогеров с YouTube

Общественная палата намерена создать черный список блогеров, которые продолжают вести свои каналы на американском видеохостинге YouTube, это нужно для того, чтобы мотивировать российских контентмейкеров к переходу на отечественные площадки.
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