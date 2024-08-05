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Царьград

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Два триатлониста из Швейцарии снялись с эстафеты на Играх из-за желудочной инфекции

Два триатлониста из Швейцарии снялись с эстафеты на Играх из-за желудочной инфекции

Два спортсмена из Швейцарии подхватили желудочную инфекцию после заплыва по Сене.Адриен Бриффод, занявший в индивидуальном старте на Играх 49-е место, снялся со смешанной эстафеты из-за проблем с желудком.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
100 ktn chfkb d htxre?f ntgthm htibkb gjyshznm!
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13 час.

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