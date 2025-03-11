Эксперт Мезенцев объяснил, за какие хозяйственные постройки на участке не нужно платить налоги

На учет надо ставить бани и теплицы Вспомогательные постройки на участке — бани, теплицы, сараи, гаражи — необходимо поставить на кадастровый учет и оформлять право собственности, рассказал радио Sputnik директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.