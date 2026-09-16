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Царьград

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«Неудобная ситуация»: Михайлов заявил, что Зеленский отправил беспилотник в Литву

«Неудобная ситуация»: Михайлов заявил, что Зеленский отправил беспилотник в Литву

Политолог Михайлов заявил, что Зеленский сам отправил бемпилотник в воздушное пространство Литвы.Военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, почему Зеленский идет на провокации с БПЛА в Европе и в чем замысел главы киевского режима.

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