18 сентября стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. В штаб-квартиру организации в Нью-Йорке приедут главы государств и правительств, а также высокопоставленные политики и дипломаты из более чем 190 стран.
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