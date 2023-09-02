WP: Байден подпишет договор о стратегическом партнерстве США и Вьетнама

360ПолитикаПодписатьсяWP: Байден подпишет договор о стратегическом партнерстве США и ВьетнамаАмериканский президент Джо Байден заключит соглашение о всеобъемлющем двустороннем партнерстве США и Вьетнама.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЗЖЗоя ЖукХотели с Индией - что то не срослось. Решили совратить Вьетнам. А вьетнамцы похоже уже забыли кто из бомбил. Ну прямо как японцы?Ответить5 час.Сергей OблезовВьетнамцы уже один раз сотрудничали с пиндосами, партнеры знатные!Ответить2 час.
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