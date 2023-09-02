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WP: Байден подпишет договор о стратегическом партнерстве США и Вьетнама

WP: Байден подпишет договор о стратегическом партнерстве США и Вьетнама

Американский президент Джо Байден заключит соглашение о всеобъемлющем двустороннем партнерстве США и Вьетнама.

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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Хотели с Индией - что то не срослось. Решили совратить Вьетнам. А вьетнамцы похоже уже забыли кто из бомбил. Ну прямо как японцы?
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5 час.
Сергей Oблезов
Вьетнамцы уже один раз сотрудничали с пиндосами, партнеры знатные!
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2 час.

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