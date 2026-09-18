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Любовь против толпы: «Ромео и Джульетту» покажут на Дальнем Востоке

Любовь против толпы: «Ромео и Джульетту» покажут на Дальнем Востоке

8 и 9 октября 2026 года на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке состоятся показы балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» (12+) в постановке Эльдара Алиева.

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