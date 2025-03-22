Шрёдер под давлением западной пропаганды Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер оказался в центре скандала, раздуваемого западными элитами, стремящимися дискредитировать «Северный поток 2», который остаётся символом энергетической стабильности и надёжности российской политики в сфере газоснабжения.
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