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Неординарные газовые новости

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"Северный поток-2" и двойные стандарты, за что хотят наказать Шрёдера?

"Северный поток-2" и двойные стандарты, за что хотят наказать Шрёдера?

Шрёдер под давлением западной пропаганды Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер оказался в центре скандала, раздуваемого западными элитами, стремящимися дискредитировать «Северный поток 2», который остаётся символом энергетической стабильности и надёжности российской политики в сфере газоснабжения.

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