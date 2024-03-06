Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

855 подписчиков

Расчет ПТРК «Фагот» Южной группировки войск уничтожил блиндаж противника на Донецком направлении

Расчет ПТРК «Фагот» Южной группировки войск уничтожил блиндаж противника на Донецком направлении

Благодаря высокому мастерству оператора ракетного комплекса было уничтожено до 15 солдат противника. .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх