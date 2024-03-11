Вице-мэр Ракова подвела итоги работы регионального сосудистого центра Института Склифосовского

За 10 лет помощь получили более 40 тыс. пациентов Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за десять лет в региональном сосудистом центре, работающем в Москве на базе Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, получили помощь более 40 тысяч пациентов с инфарктами, инсультами и другими патологиями.