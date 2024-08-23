ФИПИ раскрыл, что изменится в ЕГЭ в 2025 году

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) на своем официальном сайте сообщил, что в ЕГЭ-2025 не будут внесены изменения в экзаменационные материалы по биологии, географии, истории, математике и обществознанию.
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