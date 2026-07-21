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Мировое обозрение

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Ле Пен заменили котом: Сайт французской партии «Нацобъединение» взломали и требуют выкуп

Ле Пен заменили котом: Сайт французской партии «Нацобъединение» взломали и требуют выкуп

Взлом сайта французской партии «Национальное объединение» — это не просто хулиганство с котиками. Это идеальный кейс для изучения гибридной войны, где политический пиар, киберпреступность и информационные технологии сплелись в один клубок.

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