Ле Пен заменили котом: Сайт французской партии «Нацобъединение» взломали и требуют выкуп

Взлом сайта французской партии «Национальное объединение» — это не просто хулиганство с котиками. Это идеальный кейс для изучения гибридной войны, где политический пиар, киберпреступность и информационные технологии сплелись в один клубок.
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