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Мировые Новости

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MR получила разрешение на строительство детского сада в семейном кластере «МЫС»

MR получила разрешение на строительство детского сада в семейном кластере «МЫС»

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство дошкольного образовательного учреждения на территории семейного природного кластера премиум-класса «МЫС» в Одинцовском районе.

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