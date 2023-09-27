В Архангельске продлили перекрытие Троицкого проспекта: автобусы проследуют без остановок

Администрация Архангельска сообщила, что в городе продлили ремонтные работы на Троицком проспекте. Ограничения будут действовать еще несколько днейСогласно информации городской администрации, в Архангельске на несколько дней продлили действующие ограничения на Троицком проспекте.
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