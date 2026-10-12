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Счет на $100 тысяч: Трамп обсуждает отставку посла США в Греции после скандала

Счет на $100 тысяч: Трамп обсуждает отставку посла США в Греции после скандала

Посол США в Греции Кимберли Гилфойл может лишиться должности. По данным AP, Трамп и Рубио обсуждают ее увольнение после публикаций о подарках и просьбе к донору оплатить счет на $100 тысяч.

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