Боец ВС России: ВСУ пытаются покинуть Кураховское направление

Украинские войска пытаются покинуть позиции на Кураховском направлении. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил военный расчета системы залпового огня БМ-21 «Град» 5-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск, старший наводчик РСЗО «Град» с позывным Саров, который выполняет боевые задачи на данной территории.