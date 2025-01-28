Дворцовый мост в Петербурге развели в честь китайского Нового года

Над Невой прозвучала классическая музыка Китая — увертюра «Праздник весны» композитора Ли Хуаньчжи В Петербурге с 25 января по 20 февраля проводится общегородской XI фестиваль «Веселый праздник весны», посвященный празднованию китайского Нового года.