Дворцовый мост в Петербурге развели в честь китайского Нового года

Над Невой прозвучала классическая музыка Китая — увертюра «Праздник весны» композитора Ли Хуаньчжи В Петербурге с 25 января по 20 февраля проводится общегородской XI фестиваль «Веселый праздник весны», посвященный празднованию китайского Нового года.
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