Член палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик пригрозил приостановить финансирование федеральных ведомств, если подтвердится информация об ограничении американскими властями скорости работы Starlink для украинских боевиков.
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