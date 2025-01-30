Адвокат Винника оценил шансы обращения матери россиянина к Трампу

Обращение матери россиянина Александра Винника, который был задержан в 2017 году американскими специальными службами по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах, к президенту США Дональду Трампу, журналисту Такеру Карлсону и миллиардеру Илону Маску может дать положительный результат.