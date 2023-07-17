Удар по Крымскому мосту: что известно к этому часу

АЮ Александр Юткин Теперь уже речь не о киевских мостах. Долбать надо всю нацистскую шоблу в норах. А то зерновую проделку им! Всё, откуда запад лезет, - в пыль.

Negnost Ros Да хватит истерить, их и так каждый день долбят из разного вида орудий. Мост починят. А военные пусть спокойно выполняют задачи . Желающие " все раздробить" могут пойти в добровольцы и помочь делом.