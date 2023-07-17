Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщили в справочной Южной пригородной пассажирской компании.
Удар по Крымскому мосту: что известно к этому часу
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Теперь уже речь не о киевских мостах. Долбать надо всю нацистскую шоблу в норах. А то зерновую проделку им! Всё, откуда запад лезет, - в пыль.
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13 час.
Negnost Ros
Да хватит истерить, их и так каждый день долбят из разного вида орудий. Мост починят. А военные пусть спокойно выполняют задачи . Желающие " все раздробить" могут пойти в добровольцы и помочь делом.
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11 час.
АА
Алекс Архипов
Долбят уже полтора года, а воз и ныне там. Прямо как в загадке из Мурзилки - туда-сюда обратно, тебе и мне приятно.
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6 час.
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