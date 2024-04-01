С начала года зарегистрировано более 3000 киберпреступлений

Всего за два месяца этого года интернет-мошенники обманули казахстанцев почти на 4 миллиарда тенге. Зарегистрировано более 3 тысяч киберпреступлений, сообщили представители Департамента криминальной полиции МВД, передает khabar.
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