Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили укрепленные позиции условного противника

Всего в учении на полигоне Успеновский приняло участие более 200 военнослужащих, а также около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса ВВО.
Популярные статьи
- Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими армейского корпуса ВВО стартовало на Курильских островах
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
- Военные связисты и специалисты РЭБ ЗВО развернули современную защищенную систему управления войсками в районах проведения ССУ «Запад-2021»
Свежие комментарии