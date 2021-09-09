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Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили укрепленные позиции условного противника

Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили укрепленные позиции условного противника

Всего в учении на полигоне Успеновский приняло участие более 200 военнослужащих, а также около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса ВВО.

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