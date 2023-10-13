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Новак заявил о снижении дисконта на российскую нефть

Новак заявил о снижении дисконта на российскую нефть

С начала текущего года дисконт на российскую нефть снизился почти в три раза – до $11-12 за баррель. Достичь этого удалось за счет большой конкуренции на мировом рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Мы в начале года видели: дисконт на нашу нефть доходил до $35-38 за баррель, на сегодняшний день это примерно $11-12», – уточнил он.

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