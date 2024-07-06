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Общественник Рогов назвал новые регионы щитом России

Общественник Рогов назвал новые регионы щитом России

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что новые регионы страны становятся щитом для РФ.

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