Российские власти предложили бизнесу нарастить помощь семьям с детьми

Минтруд России при участии Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал рекомендации для бизнеса по поддержке сотрудников, у которых есть семьи с детьми.
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